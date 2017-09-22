Репортёр на матче «Автомобилист» — ХК «Сочи» перепутал Занатту с Ореховским

В Екатеринбурге на матче «Автомобилиста» с ХК «Сочи» случился забавный казус. Телерепортёр, который брал послематчевое интервью у тренера команды победителей Айвана Занатты, перепутал его с Олегом Ореховским.

Ореховский вошёл в тренерский штаб сочинцев 16 сентября, Занатта — летом. Это уже не первый курьёзный случай в Екатеринбурге. В сезоне-2013/14 репортёр перепутал защитника Андрея Антонова с нападающим Фёдором Малыхиным.

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Видео можно посмотреть также в официальном аккаунте ХК «Сочи» в «Твиттере».