Трунёв: «Спартак» нашёл свою игру, осталось поправить действия в обороне

Форвард «Спартака» Максим Трунёв прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (6:2). Нападающий, недавно перешедший в клуб, оформил хет-трик в этом матче.



«Сказалось, что до этого долго не играл, набрал сейчас форму. Хорошо сыграли в обороне, в меньшинстве, забили качественные голы. Нашли свою игру, нужно поправить действия в обороне. Не против играть ранние матчи, мне нравится выходить на лёд днём. Получилось так, что сделал хет-трик», — передаёт слова Трунёва корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

«Спартак» обыграл «Куньлунь», Максим Трунёв оформил хет-трик