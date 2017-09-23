Бёрнс: меня много бьют клюшкой по рукам и цепляют, надеюсь на арбитров

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс поделился мнением об инициативе НХЛ, которая хочет исключить удары клюшкой. Арбитры получили установку строго отслеживать такие моменты и давать удаления.



«Когда я иду вперёд, меня много бьют по рукам и цепляют. Чтобы остановить такого крупного игрока, как я, защитники пускают в ход клюшку, в противном случае я прорвусь дальше. Надеюсь, что арбитры будут свистеть это», — приводит слова Бёрнса официальный сайт НХЛ.



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