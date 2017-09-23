Мартемьянов: для «Амура» сейчас и одно очко — победа, благодарен Метсоле за матч

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (0:1 ОТ).

«Тяжёлый выдался матч. Знали, что соперник будет много играть в атаке, готовились к этому. Благодарен команде за самоотдачу, во многих моментах играли очень правильно и самоотверженно. Было много черновой работы. Надо, конечно, реализовывать те немногочисленные моменты, которые мы создали. В концовке допустили ошибку — при «4 на 3» надо забивать, моменты были. Соперник оказался мастеровитей и удачливее в концовке.

В нашем положении сейчас и одно очко — победа. Благодарен Юхе Метсоле за хороший матч. Думаю, игра всем понравилась, в напряжении она держала. Поблагодарил команду за то, что мы не пропустили в основное время, это важно для нашего вратаря.



У нас тяжёлое выездное турне, готовимся к следующему матчу. Будем сражаться до конца как можем», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции.

«Амур» в овертайме уступил «Торпедо», продлив серию поражений до семи матчей

Видео пресс-конференции можно посмотреть также на официальном канале «Торпедо» в YouTube.