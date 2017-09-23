Даугавиньш: «Торпедо» не хватает инстинкта победителей, но характер остался

Нападающий «Торпедо» Каспарс Даугавиньш прокомментировал победу в матче с «Амуром» (1:0 ОТ) и свой гол.



«Тяжёлая игра. Возможно, пока нам не хватает такого инстинкта победителей, при котором бы сразу всё брали в свои руки. Но характер у команды остался. Ребята способны играть до последней секунды и дожать соперника. Два очка — тоже хорошо. Хотя могли рассчитывать и на большее.



Нам надо действовать увереннее. Дорожить шайбой, оказывать большее давление на соперника. Почувствуем уверенность — будет и результат.



»Адмирал" проиграл восемь из девяти матчей на выезде, но мы знаем, что каждая команда КХЛ способна показать хороший хоккей, на каждую надо настраиваться серьёзно. В первую очередь будем думать о том, как свою игру улучшить", — цитирует Даугавиньша пресс-служба клуба.

«Амур» в овертайме уступил «Торпедо», продлив серию поражений до семи матчей

Видео интервью можно посмотреть также на официальном канале «Торпедо» в YouTube.

