В. Кулёмин: «Торпедо» надо перебороть себя, с мясом затолкать шайбу в ворота

Нападающий «Торпедо» Вячеслав Кулёмин прокомментировал победу в матче с «Амуром» (1:0 ОТ).



«Ребята выдержали и довели до победы непростой поединок. Не удаётся нам много забить. Нам надо где-то перебороть себя, с мясом затолкать шайбу в ворота. Ведь в каждой игре моментов у нас хватает… Как бы там ни было, игру контролировали мы. Соперник, конечно, огрызался, действовал на контратаках. Но в основном мы играли в зоне соперника, владели преимуществом. В четырёх последних матчах «Торпедо» забило пять голов. Согласен, маловато. Но, уверен, поработаем — всё придёт.



Мы ещё разберём «Адмирал» подробно. Полагаю, нас ожидает ещё один упорный поединок. Постараемся снова контролировать игру, и, надеюсь, сыграем результативнее», — цитирует Кулёмина пресс-служба клуба.

«Амур» в овертайме уступил «Торпедо», продлив серию поражений до семи матчей