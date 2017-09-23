Защитник «Спартака» Дмитрий Калинин избежал серьёзной травмы

Капитан «Спартака» Дмитрий Калинин избежал серьёзной травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Калинин получил повреждение в матче с «Куньлунь Ред Стар» и вынужден был досрочно покинуть лёд. Первичное медицинское обследование не выявило у защитника серьёзных повреждений. В воскресенье медицинский штаб «Спартака» продолжит обследование, после чего будет сделано окончательное заключение.

Красно-белые одержали победу со счётом 6:2 и занимают 10-е место в Западной конференции. Калинин в этом сезоне провёл 13 матчей и набрал 2 (0+2) очка.