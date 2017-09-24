Дэйли: НХЛ готова проводить матчи в Китае на постоянной основе

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли поделился впечатлениями от выставочных матчей в Китае.



«Мы намерены и далее помогать развитию хоккея в Китае. Это касается как детского спорта и инфраструктуры, так и организации матчей с лучшими командами. Думаю, мы готовы к организации матчей в Китае на постоянной основе.



Хотели ли мы, чтобы зрителей было больше? Безусловно. Но если смотреть на картину в целом, то, что мы увидели в Шанхае, не стало для нас большим шоком», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

«Ванкувер» уступил «Лос-Анджелесу» в выставочной игре в Китае