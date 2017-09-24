Объявлены составы «Трактора» и «Ак Барса» на матч в Челябинске

«Трактор» и «Ак Барс» назвали составы на очный матч регулярного чемпионата КХЛ.
«Трактор»:
Демченко (Францоуз);
Вишневский — Бэйлен, Йюнге — Щехура — Якуценя;
Кольцов — А.Петров, Кручинин — Рыбаков — Кокуёв;
Климонтов — Мамаев, Шипин — Полыгалов — Пеньковский;
Рясенский — Исаев, Мошаров — Шаров — Шолохов.
«Ак Барс»:
Гарипов (Билялов);
Марков — Яруллин, Секач-Ландер-Азеведу;
Мусин-Захарчук, Глинкин — Попов — Глухов;
Токранов — Абросимов, Галиев — Ткачёв — Клинкхаммер;
Сидоров, Лукоянов — Свитов — Архипов.
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