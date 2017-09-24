«Трактор» победил «Ак Барс» в ОТ и прервал четырёхматчевую серию поражений

«Трактор» на своём льду оказался сильнее «Ак Барса». Челябинцы прервали свою серию поражений на отметке в четыре матча кряду. В 14 матчах сезона команда одержала пять побед. Казанцы, в свою очередь, прервали собственную серию побед на отметке в четыре матча подряд. В 13 матчах сезона команда одержала 9 побед.

На 13-й минуте встречи Рикард Йюнге вывел челябинцев вперёд. На 24-й минуте встречи Пол Щехура удвоил счёт. В начале третьего периода в течение менее чем одной минуты казанцы сравняли счёт стараниями Владимира Ткачёва и Антона Глинкина. Встреча перетекла в овертайм, в котором победу челябинцам принёс Александр Рыбаков.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

