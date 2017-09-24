Пашков: судьба Толмачёва после хоккея сложилась тяжело

Олимпийский чемпион Александр Пашков вспомнил о бывшем вратаре сборной СССР Викторе Толмачёве. Он был убит в Москве.

«О Толмачёве остались хорошие воспоминания. Это был хороший игрок, мастер. Неоднократный чемпион СССР, долгое время играл в составе ЦСКА. В коллективе он был уважаемым человеком. В той команде было сложно играть, она была чемпионской. Требования Тарасова были высокими, и он им соответствовал. Не совсем сложилась у него карьера в плане сборной. Сборная была сильная в то время, и он не совсем дотянулся до её уровня.

В дальнейшем он потерял мотивацию, быстро закончил карьеру в «Химике». А в дальнейшем его судьба сложилась тяжело. Толмачёв не имел ни профессии, ни образования, поэтому Виктору пришлось заниматься несвойственным ему делом. Он работал в торговле. В советские времена работать в ней было сложно, это очень острая тема. И здесь он начал ошибаться, жизнь пошла не такая, какая была в хоккее. Не удалось ему добиться равновесия и сохранить семью, а с возрастом это только усугублялось.

В последний раз мы говорили пять лет назад на игре ЦСКА. Он очень редко туда приходил. Это был хороший товарищ и игрок. Играть в ЦСКА было мечтой для хоккеистов того времени. Виктор этого добился. Мне кажется, у тех людей, которые его знали, о нём останется хорошая память», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.