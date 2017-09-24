Глинкин: «Ак Барсу» не хватило реализации в матче с «Трактором»

Нападающий «Ак Барса» Антон Глинкин прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Непростой матч. В первых двух периодах не всё получалось. Где-то неправильно действовали, «Трактор» хорошо играл. Пропустили два гола в меньшинстве. В третьем периоде начали показывать свою игру, делать то, о чём договаривались и игра пошла. Сравняли счёт, могли ещё забить и выиграть. Моменты были хорошие, но не хватило реализации. Повторюсь, непростой матч – четвёртый подряд, через день игры. Усталость всё равно накапливается. Тем не менее календарь такой, какой есть. Следующая игра в Магнитогорске. Надо отдохнуть и подготовиться.



Настраиваемся на каждый матч, независимо от того, кто соперник. Стараемся каждый раз играть на победу. Сегодня не всё получилось. Надо сделать выводы и готовиться дальше», – передаёт слова Глинкина официальный сайт команды.