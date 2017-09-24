Галиев: все в «Ак Барсе» готовились к битве с «Трактором»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«В начале матча не держали шайбу толком, можно сказать, недорабатывали. В третьем периоде разозлились, больше держали шайбу, лезли на ворота. Отсюда и результат – забили два гола. Обидно, конечно, что проиграли в овертайме. Старались, работали. Помогали друг другу, открывались, из-за этого получаются моменты, надо только забивать.



Почему команда так заиграла только в третьем периоде? Наверное, уже поняли, что пора спасать игру. Забили первый гол, и появился сразу заряд сил, потом забили еще второй. Надо было забивать третий и выигрывать.



У всех был хороший настрой. Готовились к битве. Просто соперник забил два гола в большинстве. Тяжело сейчас сказать ещё что-то», – цитирует Галиева официальный сайт клуба.

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