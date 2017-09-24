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Китаров: игроки «Динамо» скованны в завершении, не могут нанести решающий бросок

24 сентября 2017, воскресенье. 23:52 Хоккей

Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2).

«Вновь всё упирается в то, как мы реализуем моменты. Чуть-чуть мы скованны в завершении, не можем нанести решающий бросок. В итоге не хватает уверенности, и если мы пропускаем первыми, то потом нам трудно отыграться.

Уже столько эмоций пропустил через себя за эти 300 поединков, что о первом остались смутные воспоминания. Если бы я знал вчера, что матч юбилейный? Никак бы это не повлияло. Мы – профессионалы, хоккей – это наша работа и любимое занятие. Поэтому мы выходим на лёд и отдаёмся игре полностью, неважно, какой это по счёту поединок. Дополнительной мотивации не требуется, иногда она даже мешает», — цитирует игрока официальный сайт минского «Динамо».

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Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
24 сентября 2017, воскресенье
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