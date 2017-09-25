Робинсон: «Слован» здорово оборонялся, ЦСКА было сложно создавать моменты

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон поделился впечатлениями от победы над «Слованом» со счётом 3:2.



«Соперник реализовал те шансы, которые у него были в матче. «Слован» сыграл хорошо. Они хорошо возвращались в свою зону, так что нам было сложно создать большое количество моментов. Повторюсь, они сыграли хорошо, но мы не смогли забить в большинстве. Команда соперника здорово оборонялась», — сказал Робинсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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