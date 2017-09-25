Никитин: Телегин забил счастливый гол, но выигрывает команда

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги домашнего матча со «Слованом» (3:2).



«Телегин забил счастливый гол в конце. Думаю, не забив в первом периоде, мы стали нервничать. Во втором периоде соперник сбил наш пыл, но мы терпели и играли до конца. Пашнина наказывать за ошибку не буду. Все взрослые ребята, разберём момент, что-то ему подскажем. Поездка на Дальний Восток была тяжёлой, состояние не особо свежее, ребята работают, через труд преодолевают сложности. Выделить кого-то не могу, выигрывает команда», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.

ЦСКА одолел «Слован» благодаря голу Телегина за 12 секунд до конца матча