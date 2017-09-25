Телегин: у ЦСКА нет никакого спада, в начале игры со «Слованом» перегорели

Нападающий ЦСКА и автор победной шайбы в ворота «Слована» Иван Телегин подвёл итоги матча (3:2).



«Удалось прочувствовать момент, защитник «Слована» сделал нам подарок, мне оставалось им воспользоваться. Я до этого момента постоянно не забивал. Нашим звеном выполняем черновую работу и стараемся не пропускать, но, когда есть моменты, стараемся их реализовывать. Сегодня наше звено неплохо сыграло, как и вся команда. С Любимовым играли в этом сезоне первый раз, договорились, что будем делать, и у нас всё получилось. Ничушкин продемонстрировал хорошие индивидуальные качества.



Спада никакого нет, нужно усерднее работать, к некоторым моментам относимся халатно, будем стараться это исправить. В начале игры перегорели немного, наше звено побежало вперёд, провели хорошую смену, ребята пытались подхватить эту волну и заработали удаление в своей зоне, надо исключить эти моменты», — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.

ЦСКА одолел «Слован» благодаря голу Телегина за 12 секунд до конца матча