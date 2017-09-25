Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Телегин: у ЦСКА нет никакого спада, в начале игры со «Слованом» перегорели

25 сентября 2017, понедельник. 22:51 Хоккей

Нападающий ЦСКА и автор победной шайбы в ворота «Слована» Иван Телегин подвёл итоги матча (3:2).

«Удалось прочувствовать момент, защитник «Слована» сделал нам подарок, мне оставалось им воспользоваться. Я до этого момента постоянно не забивал. Нашим звеном выполняем черновую работу и стараемся не пропускать, но, когда есть моменты, стараемся их реализовывать. Сегодня наше звено неплохо сыграло, как и вся команда. С Любимовым играли в этом сезоне первый раз, договорились, что будем делать, и у нас всё получилось. Ничушкин продемонстрировал хорошие индивидуальные качества.

Спада никакого нет, нужно усерднее работать, к некоторым моментам относимся халатно, будем стараться это исправить. В начале игры перегорели немного, наше звено побежало вперёд, провели хорошую смену, ребята пытались подхватить эту волну и заработали удаление в своей зоне, надо исключить эти моменты», — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.

ЦСКА одолел «Слован» благодаря голу Телегина за 12 секунд до конца матча
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Слован ХК ЦСКА Иван Телегин
Новости. Хоккей
25 сентября 2017, понедельник
22:51 Ржига: «Слован» бился, но результат сразу не придёт, за ним надо идти
22:51 Телегин: у ЦСКА нет никакого спада, в начале игры со «Слованом» перегорели
22:44 Скудра: у «Торпедо» много нападающих «спят», откройте статистику — всё видно
22:43 Никитин: Телегин забил счастливый гол, но выигрывает команда
22:37 Мартемьянов: удаление Коларжа? Мы тут не балет смотрим, а мужскую игру
22:25 Епанчинцев: Калинин и Аляев будут готовы к выездным матчам, за Чистовым следим
22:23 Робинсон: «Слован» здорово оборонялся, ЦСКА было сложно создавать моменты
22:19 Андриевский: второй гол надломил «Адмирал», долго не могли прийти в себя
22:17 Д. Юдин: первый гол «Амуру» забил не я, а Лукаш Радил
22:16 Воронин: «Спартаку» нужно продолжать гнуть ту же линию
22:14 Форвард ЦСКА Телегин забил в КХЛ впервые с февраля
22:07 ЦСКА одолел «Слован» благодаря голу Телегина за 12 секунд до конца матча
22:02 «Спартак» выиграл третью встречу кряду, победив «Амур»
21:57 Рижское «Динамо» уступило «Куньлуню», потерпев 11-е поражение подряд
21:51 Дуайер: «Динамо» могло забрасывать больше двух шайб, нужно работать дальше
21:37 «Нэшвилл» отправил нападающего Якова Тренина в АХЛ
21:36 «Торпедо» одержало верх над «Адмиралом», «моряки» проиграли четвёртый матч кряду
21:27 Захаркин: «Югре» настала пора делать выводы, я разочарован всеми нами
21:16 «Спартак» — «Амур»: игроки гостей Коларж и Зогорна удалены до конца матча
21:06 Лекомцев: «Югра» настраивалась на победу, нам некуда отступать
20:49 Хет-трик 18-летнего Толванена помог «Йокериту» обыграть «Витязь»
20:33 Е. Корешков: «Барысу» нужно терпение, полкоманды пришли из Казахстана и ВХЛ
20:20 Знарок: была тяжёлая игра, соперник даже нас перебросал
20:10 Беттмэн: решение спортсменов посещать Белый дом — вопрос уважения к власти
19:45 Кучеров: не хочу говорить, что это будет наш год, в НХЛ ещё 30 хороших команд
19:25 «Югра» уступила минскому «Динамо», пропустив решающий гол на последней минуте
19:13 Меньшиков: «Динамо» одну забило и окопалось в обороне, перетерпело «Авангард»
19:11 Алексеев: такая эмоциональная победа поможет «Сибири» перед матчем со СКА
19:08 Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей «Чемпионата» во «ВКонтакте»
19:05 Сигарёв: героем себя не ощущаю, «Сибирь» проявила офигенный характер
19:02 Комаров: судьба наградила «Динамо» за терпение
19:00 П. Зубов: у «Сибири» был эффект «маленького одеяла», но это болезнь роста
18:58 Козун: «Локомотив» потерял концентрацию на последних минутах
18:57 Скабелка: Сундстрём выбыл надолго, «Авангард» ищет ему замену
18:56 СКА обыграл «Барыс», добившись 15-й победы подряд со старта сезона
18:45 В. Воробьёв: «Динамо» выстояло во втором периоде, всё решил один гол
18:44 Кудашов: меньшинство – проблема «Локомотива», возможно, поменяем рисунок игры
18:38 Юханссон выйдет в стартовом составе ЦСКА в матче со «Слованом»
18:16 «Авангард» уступил московскому «Динамо» в Омске, Комаров забил победный гол
18:09 «Сибирь» отыгралась с 1:3 и одолела «Локомотив» в овертайме, у Сигарёва — дубль
18:04 «Тампа» выведет из обращения номер Винсента Лекавалье
17:36 Афиногенов восстановился от травмы и сыграет в матче «Витязя» с «Йокеритом»
17:31 Бугнер: против звена Юбердо — Барков — Дадонов будет сложно обороняться
16:56 Судьи не засчитали шайбу «Локомотива» из-за шести полевых и никого не удалили
16:32 Женская сборная России по хоккею сыграет с Канадой в первом матче на ОИ-2018
Все новости RSS
Партнерский контент