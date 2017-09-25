Ржига: «Слован» бился, но результат сразу не придёт, за ним надо идти

Главный тренер Милош Ржига подвёл итоги матча с ЦСКА, в котором его команда проиграла со счётом 2:3.



«Как мы и говорили, у ЦСКА в первом периоде было много моментов. Мы выстояли, и во втором игра выровнялась. Как всегда, мы не можем использовать свои моменты и получаем голы. Такие ошибки мы делаем каждый матч и пропускаем шайбы. Это уже последний момент, хуже нашего положения ничего быть не может. От того, что мы сыграли такой матч с ЦСКА, надо идти дальше. Мы сравняли в середине матча, у нас было много моментов. Жалко, что не смогли набрать заслуженных очков. Мы сыграли по-другому, чем в последних матчах. Сегодня было больше желания, чем в предыдущих играх, мы сражались, бились и ложились под шайбу. Но результат не придёт сразу. За этим надо идти целый час, и потом что-то придёт.



Буду ли штрафовать Эберта за ошибку, приведшую к третьему голу в наши ворота? Мы почти выиграли вбрасывание, но шайба отскочила. Плохой лёд. Конечно, праворукий защитник не может играть через середину. Но мы не можем штрафовать за такие вещи. Мы тоже нервничаем, ребята не уверены в каких-то моментах. Ошибки делаем, к счастью для хозяев и к несчастью для нас. Они тоже делали ошибки. Если бы в том моменте игрок, которому отдали пас назад, бросал, то у ЦСКА было бы заблокировано было целое звено. Что бы вы тогда сказали? Оштрафовали бы хозяев?



Момент, когда в конце третьего периода судьи зафиксировали офсайд с нашей стороны? На мой взгляд, там не было ничего особенного. Как вознагражу Мазанеца за хорошую игру и 40 отражённых бросков? Мазанец не может сейчас уйти в отпуск на два дня. Это его работа. Это ещё мало бросков он отразил», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

ЦСКА одолел «Слован» благодаря голу Телегина за 12 секунд до конца матча