«Флорида» решила не подписывать полноценный контракт с Н. Беловым

Защитник Николай Белов покинул тренировочный лагерь «Флориды Пантерз», сообщается на официальном сайте клуба. 30-летний россиянин находился в клубе НХЛ на просмотре. Руководство «Флориды» решило не подписывать с Беловым полноценный контракт.

Белов никогда не играл в НХЛ, он стал обладателем Кубка Гагарина вместе со СКА (сезон-2014/15), а свой последний сезон провёл в составе челябинского «Трактора» (59 матчей, 8 голов, 7 передач, «+1»).

Напомним, минувшим летом «Флорида» подписала контракт с другим российским легионером — нападающим Евгением Дадоновым.