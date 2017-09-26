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«Флорида» решила не подписывать полноценный контракт с Н. Беловым

26 сентября 2017, вторник. 08:45 Хоккей

Защитник Николай Белов покинул тренировочный лагерь «Флориды Пантерз», сообщается на официальном сайте клуба. 30-летний россиянин находился в клубе НХЛ на просмотре. Руководство «Флориды» решило не подписывать с Беловым полноценный контракт.

Белов никогда не играл в НХЛ, он стал обладателем Кубка Гагарина вместе со СКА (сезон-2014/15), а свой последний сезон провёл в составе челябинского «Трактора» (59 матчей, 8 голов, 7 передач, «+1»).

Напомним, минувшим летом «Флорида» подписала контракт с другим российским легионером — нападающим Евгением Дадоновым.

Источник: Официальный сайт "Флориды Пантерз" Сообщить об ошибке
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Флорида Пантерз Николай Белов
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