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Сегин: Радулов может обыграть сразу двоих, ему не нужна помощь

26 сентября 2017, вторник. 11:22 Хоккей

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин рассказал о налаживании взаимопонимания с Александром Радуловым.

«Мы сейчас разбираемся в том, кто как предпочитает играть. Радулов любит говорить, любит хоккей и много знает, так что мы отталкиваемся от игры друг друга. Ещё нужно время, чтобы наладить взаимопонимание, но мы не нервничаем.

Радулов много владеет шайбой. Были моменты, когда я шёл ему на помощь, а он в ней не нуждался. Я уже проходил это, когда первый год проводил в связке с Джейми Бенном. Зачастую можно его оставить одного против двух соперников, настолько он хорош с шайбой. Радулов в этом на него похож», — сказал Сегин в эфире клубного телевидения.

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Источник: Официальный сайт "Даллас Старз" Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Старз Александр Радулов Джейми Бенн Тайлер Сегин
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