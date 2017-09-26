Сегин: Радулов может обыграть сразу двоих, ему не нужна помощь

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин рассказал о налаживании взаимопонимания с Александром Радуловым.



«Мы сейчас разбираемся в том, кто как предпочитает играть. Радулов любит говорить, любит хоккей и много знает, так что мы отталкиваемся от игры друг друга. Ещё нужно время, чтобы наладить взаимопонимание, но мы не нервничаем.



Радулов много владеет шайбой. Были моменты, когда я шёл ему на помощь, а он в ней не нуждался. Я уже проходил это, когда первый год проводил в связке с Джейми Бенном. Зачастую можно его оставить одного против двух соперников, настолько он хорош с шайбой. Радулов в этом на него похож», — сказал Сегин в эфире клубного телевидения.

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