До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Колорадо» обыграл «Даллас» в предсезонном матче, Задоров набрал 1 очко

26 сентября 2017, вторник. 06:45 Хоккей

«Колорадо Эвеланш» победил «Даллас Старз» в предсезонном матче со счётом 4:2. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на площадке 21 минуту 25 секунд и отметился результативной передачей. Нападающий Наиль Якупов отыграл 13 минут 53 секунды, вратарь Семён Варламов сыграл один период, отразив 9 из 10 бросков. В составе «Далласа» на лёд вышли нападающие Денис Гурьянов и Александр Радулов, однако результативными действиями не отметились.

В других матчах «Виннипег Джетс» благодаря 5 (2+3) очкам форварда Патрика Лайне уверенно обыграл «Калгари Флэймз» — 5:2, а «Каролина Харрикейнз» разгромил «Эдмонтон Ойлерз» — 6:2.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Даллас» — «Колорадо» — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
«Виннипег» — «Калгари» — 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)
«Каролина» — «Эдмонтон» — 6:2 (2:1, 2:1, 2:0).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс Даллас Старз Калгари Флэймз Каролина Харрикейнз Колорадо Эвеланш Эдмонтон Ойлерз Никита Задоров
Новости. Хоккей
26 сентября 2017, вторник
06:45 «Колорадо» обыграл «Даллас» в предсезонном матче, Задоров набрал 1 очко
05:24 Две передачи Бучневича помогли «Рейнджерс» вырвать победу у «Филадельфии» в ОТ
00:58 Буйницкий: ждал первой шайбы в КХЛ, любой нападающий ждёт голов
00:46 Лекавалье: вывод «Тампой» моего номера из обращения — большая честь
00:17 Ковыршин: с психологической точки зрения победа важна для минского «Динамо»
00:06 «Куньлунь» поместил в список отказов нападающего Константина Макарова
25 сентября 2017, понедельник
23:50 Результаты матчей МХЛ
23:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:27 Итоги игрового дня ВХЛ
23:05 Озолиньш: Салмела и Жердев могут сыграть за «Динамо» уже в следующем матче
22:51 Ржига: «Слован» бился, но результат сразу не придёт, за ним надо идти
22:51 Телегин: у ЦСКА нет никакого спада, в начале игры со «Слованом» перегорели
22:44 Скудра: у «Торпедо» много нападающих спят, откройте статистику — всё видно
22:43 Никитин: Телегин забил счастливый гол, но выигрывает команда
22:37 Мартемьянов: удаление Коларжа? Мы тут не балет смотрим, а мужскую игру
22:25 Епанчинцев: Калинин и Аляев будут готовы к выездным матчам, за Чистовым следим
22:23 Робинсон: «Слован» здорово оборонялся, ЦСКА было сложно создавать моменты
22:19 Андриевский: второй гол надломил «Адмирал», долго не могли прийти в себя
22:17 Д. Юдин: первый гол «Амуру» забил не я, а Лукаш Радил
22:16 Воронин: «Спартаку» нужно продолжать гнуть ту же линию
22:14 Форвард ЦСКА Телегин забил в КХЛ впервые с февраля
22:07 ЦСКА одолел «Слован» благодаря голу Телегина за 12 секунд до конца матча
22:02 «Спартак» выиграл третью встречу кряду, победив «Амур»
21:57 Рижское «Динамо» уступило «Куньлуню», потерпев 11-е поражение подряд
21:51 Дуайер: «Динамо» могло забрасывать больше двух шайб, нужно работать дальше
21:37 «Нэшвилл» отправил нападающего Якова Тренина в АХЛ
21:36 «Торпедо» одержало верх над «Адмиралом», «моряки» проиграли четвёртый матч кряду
21:27 Захаркин: «Югре» настала пора делать выводы, я разочарован всеми нами
21:16 «Спартак» — «Амур»: игроки гостей Коларж и Зогорна удалены до конца матча
21:06 Лекомцев: «Югра» настраивалась на победу, нам некуда отступать
20:49 Хет-трик 18-летнего Толванена помог «Йокериту» обыграть «Витязь»
20:33 Е. Корешков: «Барысу» нужно терпение, полкоманды пришли из Казахстана и ВХЛ
20:20 Знарок: была тяжёлая игра, соперник даже нас перебросал
20:10 Беттмэн: решение спортсменов посещать Белый дом — вопрос уважения к власти
19:45 Кучеров: не хочу говорить, что это будет наш год, в НХЛ ещё 30 хороших команд
19:25 «Югра» уступила минскому «Динамо», пропустив решающий гол на последней минуте
19:13 Меньшиков: «Динамо» одну забило и окопалось в обороне, перетерпело «Авангард»
19:11 Алексеев: такая эмоциональная победа поможет «Сибири» перед матчем со СКА
19:08 Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей «Чемпионата» во «ВКонтакте»
19:05 Сигарёв: героем себя не ощущаю, «Сибирь» проявила офигенный характер
19:02 Комаров: судьба наградила «Динамо» за терпение
19:00 П. Зубов: у «Сибири» был эффект «маленького одеяла», но это болезнь роста
18:58 Козун: «Локомотив» потерял концентрацию на последних минутах
18:57 Скабелка: Сундстрём выбыл надолго, «Авангард» ищет ему замену
18:56 СКА обыграл «Барыс», добившись 15-й победы подряд со старта сезона
Все новости RSS
Партнерский контент