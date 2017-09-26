«Колорадо» обыграл «Даллас» в предсезонном матче, Задоров набрал 1 очко

«Колорадо Эвеланш» победил «Даллас Старз» в предсезонном матче со счётом 4:2. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на площадке 21 минуту 25 секунд и отметился результативной передачей. Нападающий Наиль Якупов отыграл 13 минут 53 секунды, вратарь Семён Варламов сыграл один период, отразив 9 из 10 бросков. В составе «Далласа» на лёд вышли нападающие Денис Гурьянов и Александр Радулов, однако результативными действиями не отметились.

В других матчах «Виннипег Джетс» благодаря 5 (2+3) очкам форварда Патрика Лайне уверенно обыграл «Калгари Флэймз» — 5:2, а «Каролина Харрикейнз» разгромил «Эдмонтон Ойлерз» — 6:2.

НХЛ. Предсезонные матчи



«Даллас» — «Колорадо» — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

«Виннипег» — «Калгари» — 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

«Каролина» — «Эдмонтон» — 6:2 (2:1, 2:1, 2:0).