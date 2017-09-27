Экс-нападающий «Северстали» Голик стал игроком чешского «Млада-Болеслав»

Бывший нападающий «Северстали» Петр Голик подписал долгосрочный контракт с чешским ХК «Млада-Болеслав», сообщил спортивный директор клуба Людек Букач.



«Петр Голик — необыкновенная личность. Он поможет нам сейчас, кроме того, подписание контракта с ним — это инвестиции в будущее. Он добавит нашей игре энергии», — цитирует Букача пресс-служба клуба.



25-летний форвард в этом сезоне провёл за «Северсталь» 10 матчей и отметился 3 (1+2) баллами за результативность при показателе полезности "-1". Ранее череповецкий клуб поместил Голика в список отказов.

«Северсталь» поместила нападающего Голика в список отказов