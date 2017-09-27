Максим Карпов вернулся в состав СКА в матче с «Сибирью»

«Сибирь» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Новосибирске. Начало встречи — в 15:30 мск. В состав питерских «армейцев» вернулся нападающий Максим Карпов, который не играл с 11 сентября, и защитник Давид Рундблад. Форвард Сергей Калинин пропускает встречу.

«Сибирь»

Салак (Рейзвих);

Алексеев — Верещагин, Сигарёв — Закриссон — Бергстрём;

Макаров — Демидов, Коньков — Шаров — Энлунд;

Воробьёв — Игнатович, Сопин — Основин — Санников;

Наумов, Первушин — Земченко — Ткаченко.



СКА

Шестёркин (Мельничук);

Зубарев — Войнов, Ковальчук — Дацюк — Барабанов;

Рундблад — Херсли, Широков — Коскиранта — Карпов;

Хафизуллин — Чудинов, Гусев — Прохоркин — Плотников;

Рыков — Зуб, Тихонов — Мальцев — Кетов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.