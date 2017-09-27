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Максим Карпов вернулся в состав СКА в матче с «Сибирью»

27 сентября 2017, среда. 14:51 Хоккей

«Сибирь» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Новосибирске. Начало встречи — в 15:30 мск. В состав питерских «армейцев» вернулся нападающий Максим Карпов, который не играл с 11 сентября, и защитник Давид Рундблад. Форвард Сергей Калинин пропускает встречу.

«Сибирь»
Салак (Рейзвих);
Алексеев — Верещагин, Сигарёв — Закриссон — Бергстрём;
Макаров — Демидов, Коньков — Шаров — Энлунд;
Воробьёв — Игнатович, Сопин — Основин — Санников;
Наумов, Первушин — Земченко — Ткаченко.

СКА
Шестёркин (Мельничук);
Зубарев — Войнов, Ковальчук — Дацюк — Барабанов;
Рундблад — Херсли, Широков — Коскиранта — Карпов;
Хафизуллин — Чудинов, Гусев — Прохоркин — Плотников;
Рыков — Зуб, Тихонов — Мальцев — Кетов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Сибирь ХК СКА Максим Карпов
Новости. Хоккей
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