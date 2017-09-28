Андриевский: игроки «Адмирала» проявили волю, характер в матче с рижским «Динамо

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал победу над рижским «Динамо» (5:2).



«Серьёзно готовились к сегодняшней игре. У нас схожая ситуация с рижанами – очков не так много. Начало игры осталось за хозяевами. В этой ситуации очень здорово помогло, что мы забили гол с рикошета. Наконец-то нам повезло. Затем вовремя реализовали большинство. С этого счета во второй двадцатиминутке было полегче. Самый тяжёлый период был вначале, но мы его выдержали! Здорово, что всё для нас хорошо сложилось. Большой респект нашим ребятам! Проявили сегодня волю, характер. У нас последняя игра в поездке, было тяжеловато, но все справились», — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала».

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