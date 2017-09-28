Вовченко: домашняя серия «Северстали» удалась, взяли много очков, все довольны

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко прокомментировал победу над «Амуром» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Хорошо, что выиграли. Смогли порадовать болельщиков. В целом, домашняя серия удалась, взяли много очков, все довольны. Не могу забить? Не везёт немного. Надо как-то её запихнуть, затолкать. Сегодня чуть-чуть не получилось – попал в перекладину. Но особо не переживаю – главное, чтобы команда побеждала», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале «Северстали» в YouTube.

