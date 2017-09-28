Горшков: две-три победы — и «Амур» в гонке за путёвками в плей-офф

Форвард «Амура» Александр Горшков прокомментировал свой обмен из «Адмирала» и рассказал о текущем положении дел в команде. Хабаровчане проиграли девять матчей подряд, в 15 матчах сезона одержав всего три победы.

«Разговоры ходили ещё до старта сезона, появлялась информация, что в «Амуре» могут воссоздать нашу тройку с Владиславом и Вячеславом Ушениными, которая неплохо проявила себя во Владивостоке. В сентябре этот переход всё-таки состоялся. Понял, что братья меня ждали. В «Адмирале» провёл хорошие годы, но «Амур» для меня позитивный вызов, с помощью партнёров намерен сделать новый шаг в карьере.

Пожалуй, сработали только в матче с ЦСКА и «Торпедо», ничуть не уступив сильным соперникам. А потом были очень средние игры. С ведущими клубами «Амуру» играть проще — в этом сезоне у нас уже есть полноценные победы над Уфой и Магнитогорском. При таком расписании ты акклиматизируешься на Дальнем Востоке вместе с соперниками, им даже легче — они на пару дней прилетели, пожили по московскому времени и отправились домой. Но это не оправдание.

Сейчас вся лига играет примерно по одной тактике. В Хабаровске ты чуть больше работаешь по своему игроку, один в один, но перестройка у меня заняла максимум несколько смен. Чуть дольше пришлось адаптироваться к переходу на правый фланг, во Владивостоке в последние годы играл в основном слева. Но и это рабочий момент. Много работает с игроками Андрей Мартемьянов и его тренерский штаб. Президент «Амура» Александр Могильный всегда подскажет тонкие хоккейные детали. Мне комфортно на любой арене, канадский формат прежде всего идёт на пользу зрителям, они получают более эффектное зрелище.

У нас гостевая серия по Западу, надо цеплять любые очки. В принципе в Нижнем Новгороде это получилось, хотя были обязаны брать два балла, а не один. Если не будем упускать свои шансы, то две-три победы — и ты в гонке за путёвками в плей-офф. В год 60-летия хабаровского хоккея обязаны выходить из этой гонки победителями», — цитирует игрока Russia-Hockey.