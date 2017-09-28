В Новогорске стартовал сбор юниорской сборной U16

28 сентября в подмосковном учебно-тренировочном центре «Новогорск» стартовал сбор юниорской сборной России U16 (игроки до 16 лет). Тренерский штаб команды во главе с Сергеем Голубовичем вызвал для участия 28 хоккеистов:



Вратари: Ярослав Аскаров («Бульдоги»), Егор Гуськов («Локомотив»), Азат Шакиров («Нефтехимик»).



Защитники: Максуд Валеев, Александр Любчич (оба — «Ак Барс»), Кирилл Ващилин, Дмитрий Ромко (оба — «Динамо»), Дмитрий Костенко («Лада»), Даниил Кузьмин (ЦСКА), Ян Кузнецов («СКА-Варяги»), Кирилл Марванов, Шакир Мухамадуллин (оба — «Салават Юлаев»), Кирилл Стеклов («Витязь»).



Нападающие: Данил Аймурзин, Александр Пашин (оба — «Салават Юлаев»), Даниил Гущин (ЦСКА), Иван Дидковский, Дмитрий Злодеев (все — «Динамо»), Александр Катаев («СКА-Варяги»), Егор Кузьминов (ЦСКА), Василий Пономарев («Крылья Советов»), Илья Рычков, Марат Хуснутдинов (оба — «Витязь»), Степан Стешенко («Лада»), Игорь Хлопоткин («Лада»), Даниил Христанов («Ак Барс»), Никита Чибриков («Динамо»), Еремей Шумилин («Трактор»).