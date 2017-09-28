Масальскис: хочу играть в КХЛ, но рассмотрю варианты с европейскими чемпионатами

Голкипер Эдгар Масальскис рассказал о желании подписать контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги.



«Я хочу играть в хоккей, тем более что у меня не тот возраст, чтобы отклонять предложения. Разумеется, я хочу играть именно в КХЛ, но рассмотрю все варианты с приличными европейскими чемпионатами. Рижское «Динамо»? Я не думал о нём», – приводит слова Масальскиса Sportscenters.



В прошедшем чемпионате 37-летний хоккеист выступал в «Ладе», проведя 15 матчей и одержав в них три победы при проценте отражённых бросков 88,5%.

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