Генменеджер «Сент-Луиса»: мы обсуждали кандидатуру Ягра

«Сент-Луис Блюз» обсуждал возможность приглашения в команду форварда Яромира Ягра. Об этом сообщил генменеджер клуба Даг Армстронг. Ожидается, что 45-летний чешский хоккеист начнёт сезон в чешском «Кладно», владельцем которого является.



«Это великий игрок, кандидатуру которого мы, конечно, обсуждали, как и ряда других игроков. Сейчас мы привержены своему стилю и ищем игроков, которые могут прийти и дополнить его. Мы должны каким-то образом справиться с тем, что в первой половине сезона нам не помогут Робби Фаббри и Берглунд», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

Яромир Ягр может сыграть за «Кладно» в ближайшие дни