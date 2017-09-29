«Оттава» продлила контракт с Андерсоном на два года с зарплатой $ 4,75 млн

«Оттава Сенаторз» объявил о продлении контракта с вратарём Крэйгом Андерсоном на два года со среднегодовой зарплатой $ 4,75 млн. В сезоне-2018/19 голкипер заработает $ 5,5 млн, в сезоне-2019/20 — $ 4 млн. У Андерсона остаётся один год по действующему соглашению.

Андерсон: я абсолютно точно хочу остаться в «Сенаторз», Оттава стала моим домом

36-летний Андерсон в прошедшем сезоне одержал 25 побед в 40 матчах регулярного чемпионата с процентом отражённых бросков 91,6 и коэффициентом надёжности 2,28. В плей-офф он помог «сенаторам» дойти до финала Восточной конференции, выиграл 11 матчей из 19, отразив 92,2% бросков и пропуская в среднем 2,34 шайбы за игру. Андресон является рекордсменом клуба по количеству побед.

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