Епанчинцев: «Спартак» проиграл начало матча, нельзя давать такой гандикап

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение в матче с «Йокеритом» (1:5).

«Команду соперника с победой, она заслуженная. Сегодня проиграли начало матча, потом попытались что-то изменить, сыграть более агрессивно. К сожалению, у соперника мастеровитая команда, ловила нас на контратаках. Третий гол нам забили, когда мы втроём остались, четвёртый — за восемь секунд. Потом уже соперник доигрывал.



С таким соперником нужно играть от простоты и не давать такой гандикап. Будем разбираться и готовиться дальше», — сказал Епанчинцев на пресс-конференции.

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Видео можно посмотреть также в официальном аккаунте «Спартака» в «Твиттере».