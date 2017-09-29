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Скудра: Тичар умеет играть с шайбой, на его бойцовские качества посмотрим позже

29 сентября 2017, пятница. 22:30 Хоккей

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвёл итоги встречи с «Витязем», в которой его команда выиграла со счётом 1:0.

«Думаю, игра была зрелищной и боевитой. Хорошо играли оба вратаря — лучше, чем атака. Тем не менее мы здорово провели первые два периода, сыграли по плану. Ребята молодцы, не потеряли концентрацию и дисциплину. Но в третьей двадцатиминутке противник добавил, а мы немножко встали. Конечно, мы терпели. Ребята молодцы, ложились под шайбы. Должен отметить Ваню Лисутина, который провёл очередной хороший матч, очень рад за него. Очень важная для нас победа в начале этой трудной поездки.

Мы сыграли три матча на ноль, это очень приятно. Начали сезон не так надёжно в обороне, особенно при игре «четыре на пять». Потом мы над этим поработали. Вратари делают отличную работу. Им стало немножко проще играть, потому что полевые игроки стараются выполнять свои обязанности очень хорошо. Ребята сражаются в обороне, у нас никто не играет «на рыбачка», все отрабатывают сначала в обороне, а потом уже играют в атаке.

Что касается Рока Тичара, то он только вчера прилетел. Для него здесь много нового, мы играем немного по-другому, чем «Автомобилист». Он показал себя позитивно на «точке», где у нас есть проблемы. На вбрасываниях он неплохо сегодня выглядел. Тичар умеет играть с шайбой, а на его бойцовские качества посмотрим позже», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Гола Галузина хватило «Торпедо» для победы в матче с «Витязем»

Видео можно посмотреть также на официальном «Витязя» в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Торпедо Петерис Скудра Рок Тичар
Новости. Хоккей
29 сентября 2017, пятница
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