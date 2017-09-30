«Трактор»: клуб продал львиную часть билетов на игру с «Куньлунем» 2 октября

Заместитель директора «Трактора» Денис Телих рассказал, что челябинский клуб ждёт 2 октября в гости «Куньлунь Ред Стар». Напомним, ранее сообщалось, что китайский клуб 2 октября сыграет с «Трактором» в Челябинске, но сегодня пресс-служба команды из Поднебесной заявила, что игра пройдёт в Шанхае.



«Как только мы получили официальное письмо из КХЛ за подписью управляющего директора лиги Георгия Кобылянского, сразу же сделали ряд шагов, направленных на организацию матча в Челябинске, запланированного на 2 октября 2017 года. „Трактор“ оперативно запустил билетную программу, и к вечеру 30 сентября продал львиную долю билетов на матч с „Куньлунем“.



Кроме того, клуб постарался максимально быстро разобраться с издержками, которые понес в связи с отменой чартера, брони в гостинице Шанхая. Со стороны „Трактора“ сделано все, чтобы матч с „Куньлунем“ в Челябинске прошёл на высоком организационном уровне и стал праздником для всех болельщиков. Мы сделали все возможные шаги навстречу КХЛ и ждём наших друзей из „Куньлуня“ в гости в Челябинске 2 октября», — цитирует Телиха «Р-Спорт».

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