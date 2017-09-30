Емелин: «Югра» была заряжена на игру, ребята — молодцы, бились

Главный тренер «Югры» Анатолий Емелин прокомментировал победу в матче с ХК «Сочи» (3:2 ОТ). Ханты-мансийская команда прервала восьмиматчевую серию поражений и победила в первой игре после ухода Игоря Захаркина с поста главного тренера.

«Ребят — с победой. Они сегодня были очень настроены, заряжены на игру. Практически весь матч играли неплохо, за исключением концовок второго и третьего периодов. И, конечно, нас подвела игра в неравных составах. А так, ребята — молодцы, бились», — цитирует Емелина пресс-служба ХК «Сочи».

«Югра» прервала восьмиматчевую серию поражений, в овертайме одолев ХК «Сочи»

Видео пресс-конференции можно посмотреть также в официальном аккаунте ХК «Сочи» в соцсети «ВКонтакте».