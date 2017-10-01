НХЛ: Малкин и Овечкин не вошли в рейтинг претендентов на «Харт Трофи»

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги попытался предсказать, кто станет самым ценным игроком в сезоне НХЛ-2017/18 и выиграет «Харт Трофи». 17 экспертов называли по пять кандидатов. Схема распределения очков — 5-4-3-2-1.



Лидером стал действующий обладатель призаКоннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», набравший 78 очков (11 первых мест). В тройку также вошли капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (65 очков, четыре первых места) и форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (29 очков, одно первое место). Четвёртым стал капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос с 17 очками (одно первое место).



Всего были упомянуты 18 игроков, в том числе два россиянина. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») получил 10 очков и занял седьмое место, Артемий Панарин («Коламбус Блю Джекетс») – два очка и 13-е место. Форварды Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») голосов не получили.

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