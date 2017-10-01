М. Мальцев: в ВХЛ стало здесь полегче играть в сравнении с прошлым годом

Нападающий системы СКА Михаил Мальцев высказался об уровне ВХЛ и поделился впечатлениями от игры в КХЛ. Хоккеист вернулся в команду «СКА-Нева».



«Уровень игры как-то сам по себе прибавился — в КХЛ он повыше. Сейчас стало здесь полегче играть в сравнении с прошлым годом. Два очка после возвращения? Долго не забивал. Но игрой своей я не очень доволен. Ну хоть что-то набрать по очкам получилось.



В основе СКА особо не общаются… Только по-тренерски говорят об ошибках, что-то советуют. Конкретных бесед не было. Может, и не будет — не знаю. Когда вернусь в основную команду, сказать не могу, не знаю — говорят строго за день», — цитирует хоккеиста официальный сайт ВХЛ.

Коскиранта: в КХЛ проходных матчей не бывает, нужно выкладываться