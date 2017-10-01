ЦСКА забил Галимову уже на 26-й секунде, прервав сухую серию вратаря «Торпедо»

Московский ЦСКА вышел вперёд в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» на 26-й секунде. Шайбу забросил Кирилл Капризов с передач Александра Попова и Максима Шалунова.
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Таким образом, прервалась сухая серия вратаря нижегородской команды Станислава Галимова, который не пропускал два матча подряд.
В настоящее время идёт первый период матча, счёт 1:0 в пользу ЦСКА.
Шалунов сыграет в тройке с Поповым и Капризовым в матче с «Торпедо»
Также видео гола Кирилла Капризова доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.