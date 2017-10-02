«Филадельфия» уступила «Айлендерс», «Сан-Хосе» обыграл «Вегас»

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в предсезонном матче со счётом 5:2. В составе победителей дубль оформил Антони Бовилье. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 21 минуту 37 секунд, но результативными действиями не отметился.

В другом матче «Вегас Голден Найтс» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» — 3:5. За «Вегас» 19 минут 14 секунд отыграл нападающий Вадим Шипачёв.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Филадельфия» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

«Вегас» — «Сан-Хосе» — 3:5 (1:1, 2:2, 0:2).