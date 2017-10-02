Виктор Хедман назван фаворитом на завоевание «Норрис Трофи»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман назван главным претендентом на «Норрис Трофи». Голосование проводилось среди 17 сотрудников официального сайта лиги, которые выбирали по пять кандидатов. За первое место начислялось пять очков, за второе — четыре, за третье — три, за четвёртое — да, за пятое — одно.

В первую тройку также вошли Эрик Карлссон и Брент Бёрнс. В сезоне-2016/17 обладателем приза лучшему защитнику стал Бёрнс.

Итоги голосования: Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 66 очков (шесть первых мест); Эрик Карлссон («Оттава Сенаторз») — 55 очков (4); Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс») 43 (3); Роман Йози («Нэшвилл Предаторз») — 28 (1); Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз») — 22 (2); Крис Летанг («Питтсбург Пингвинз») — 14; Райан Сутер («Миннесота Уайлд») — 8 (1); Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс») — 6; Ши Уэбер («Монреаль Канадиенс») — 3; Сет Джонс («Коламбус Блю Джекетс») — 3; Данкан Кит («Чикаго Блэкхоукс») — 2; Джейккоб Славин («Каролина Харрикейнз») — 2; Пи Кей Суббан («Нэшвилл Предаторз») — 2; Алекс Пьетранджело («Сент-Луис Блюз») — 1.