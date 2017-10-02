«Ванкувер» выставил на драфт отказов Педана, «Бостон» — Суббэна

Сразу несколько игроков оказались на драфте отказов клубов Национальной хоккейной лиги.



«Ванкувер» выставил на драфт отказов защитника Андрея Педана, «Тампа-Бэй» — нападающего Кори Конахера, «Бостон» — вратаря Малькольма Суббэна.



На драфт отказов выставлены также Теэму Пулккинен («Вегас»), Андреас Мартинсен («Монреаль»), Мэтт Рид («Филадельфия»), Патрик Немет («Даллас») и Энтони Пелусо («Вашингтон»).



Если игрока не забирают с драфта отказов в течение 24 часов, он отправляется в фарм-клуб АХЛ.



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