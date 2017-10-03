Галуцен: у Ягра исключительный хоккейный интеллект, его игрой можно восхищаться

Главный тренер «Калгари Флэймз» Глен Галуцен прокомментировал подписание контракта с Яромиром Ягром.

«Самое главное в том, на что он способен в своём возрасте. У него образцовые физические данные и исключительный хоккейный интеллект. Именно это позволило ему стать вторым бомбардиром в истории лиги после Уэйна Гретцки. Трудно объяснить, как он делает некоторые вещи. Порой, наблюдая за его игрой, остаётся только восхищаться. В „Далласе“ он фантастически играл в моей команде», — цитирует Галуцена Sportsnet.