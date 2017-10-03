Имя Малкина на кубке Стэнли могли выгравировать с ошибкой

Имя нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина на кубке Стэнли могли выгравировать с ошибкой. 2 октября действующий чемпион НХЛ получил бриллиантовые перстни в честь победы, а также кубок Стэнли со своими именами.

На фото, опубликованном хранителем кубка Филипом Причардом, видно, что имя россиянина начинается с буквы F, а не E. После победы в сезоне-2015/16 болельщики обратили внимание на такую же ошибку в имени Малкина на кубке, однако тогда клуб показал фото с другого ракурса и отметил, что имена гравируются вручную, поэтому не все линии могут быть чёткими.

Малкин и другие игроки «Питтсбурга» получили чемпионские перстни

Фото имён игроков «Питтсбурга» сезона-2016/17 на кубке можно посмотреть также в официальном аккаунте Филипа Причарда в «Твиттере».

Фото имен игроков «Питтсбурга» сезона-2015/16 можно посмотреть также в официальном аккаунте «Питтсбург Пингвинз» в «Твиттере».