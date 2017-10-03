Сергачёв: поставил задачу играть в НХЛ, в молодёжной лиге доказывать уже нечего

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал своё попадание в стартовый состав команды на первый матч сезона.



«В этом году я поставил перед собой задачу попасть в НХЛ. Я понимаю, что добился определенного успеха в лиге Онтарио. Наша команда завоевала Мемориальный кубок. Я считаю, что играл на хорошем уровне, и мне уже нечего там делать, нечего доказывать.



Я не зацикливаюсь на обмене или на том, что должен доказать всем, что я не хуже Друена. Хочу играть в хоккей, хочу попасть в команду и помочь ей. Такова моя задача. Я здесь не для того, чтобы сравнивать себя с Друеном», — цитирует игрока официальный сайт лиги.



Купер: Сергачёв отлично вписался в состав, но не стоит требовать слишком многого