М. Григоренко: у ЦСКА нет лёгких игр, у рижан тренер сменился — много эмоций

Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал победу над рижским «Динамо» (3:2 ОТ).



«В рижском «Динамо» поменялся тренер, у игроков много эмоций, они сегодня хорошо играли, но победа есть победа, молодцы, что выиграли. Рижане старались сегодня, настроились на сильного соперника, не могу сказать, как они другие матчи играют. У ЦСКА лёгких игр не бывает, хорошо, что выиграли сегодня», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.



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Рижское «Динамо» уступило ЦСКА в первом матче под руководством Анкипанса