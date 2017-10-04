Аболс: «Лада» старается изо всех сил, но этого недостаточно для набора очков

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение в гостевом матче с «Куньлунь Ред Стар» (1:2).



«Поздравляю соперника с победой. Нам с большим трудом даются голы, это обусловлено тем, что мы потеряли пять форвадов, но при этом нам нужно найти способ забивания голов. Первую шайбу мы забросили в большинстве, и для нас неприемлемо сразу же пропускать ответный гол. Несмотря на это, команда не сломилась, мы играли хорошо.

Мы совершили ошибки во втором периоде, вследствие чего соперник вышел вперёд. Затем старались отыграться, но, как я уже сказал, у нас серьёзные проблемы в атаке. Парни стараются изо всех, но на данный момент этого недостаточно для набора очков. Это была боевая игра, команды показали высокий уровень. Как мы уже говорили, нам нужно было ответить на шайбу, которую они забросили в большинстве. Игра была невероятно боевой. Отставание от зоны плей-офф в 17 очков? Впереди нас ждёт много игр, ещё много очков будет разыграно", — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.