Ткачёв: «Адмиралу» надо выходить на следующий матч с новыми эмоциями

Форвард «Адмирала» Владимир Ткачёв поделился эмоциями от победы над «Трактором» (3:2 ОТ). Хоккеист забил победный гол в овертайме, а его команда отыгралась с 0:2.

«Адмирал» отыгрался с 0:2 и в овертайме победил «Трактор»

«Отыгрываться надо, это даже не обсуждается. Играем дома, перед своими болельщиками. Надо показывать характер. Мы начали матч не очень, пропустили две шайбы. Тренеры с нами поговорили в перерыве — сказали, чтобы мы играли более уверенно. И у нас всё получилось. Вратарь «Трактора» сегодня много выручал. Во время тайм-аута тренеры сказали, как разыграть. Забили гол.

Следующая игра уже через день, надо готовиться к следующему сопернику. Надо выходить и побеждать. Надо выходить на следующий матч с новыми эмоциями. Нам нужны очки. Спасибо болельщикам, что пришли сегодня нас поддержать», — цитирует хоккеиста клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале «Адмирала» в YouTube.