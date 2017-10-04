Батыршин: знаю только, что «Югра» одержала две победы

Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой».



«Я не смотрел последние матчи «Югры». Знаю только, что они одержали две победы. Сейчас нам тренерский штаб расскажет, что у них поменялось и к чему надо готовиться. «Югра» – хорошая команда. У них в составе много молодых ребят, которые в матчах против сильных команд всегда хотят прыгнуть выше головы, показать себя. Так что от них всегда ждёшь напора, скорости и самоотдачи.



Отсутствие Захарчука? У нас ровная команда. Если один игрок выбывает по какой-то причине, у нас есть игроки, готовые заменить», – передаёт слова Батыршина официальный сайт казанского клуба.

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