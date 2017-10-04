«СЮ» – СКА: Скривенс заменён, СКА забивает в большинстве во всех матчах сезона

Вратарь «Салавата Юлаева» Бен Скривенс был заменён в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА. В середине второго периода канадский вратарь пропустил четвёртый гол в игре от защитника Егора Рыкова, после чего отправился на скамейку запасных и уступил место в воротах Ивану Федотову. В настоящее время идёт второй период, питерцы ведут со счётом 5:0.

На восьмой минуте первого периода защитник СКА Патрик Херсли забросил шайбу в большинстве. Действующий чемпион забил гол в большинстве уже в 18-й игре подряд. Другими словами, СКА забивает в большинстве во всех матчах сезона.