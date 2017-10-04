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Билялетдинов: пусть Галиев доказывает, что может играть, забивать

4 октября 2017, среда. 22:04 Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Югрой» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Непростая игра была, команды играли хорошо, отдача была хорошей. Хорошо, что выиграли, ребята отработали неплохо. Пусть Галиев доказывает, что может играть, забивать. Ради бога. Легионеры делают свою работу.

Чибисов поедет с командой на выездную серию? Пока не могу сказать. Вот сейчас он как раз набирает форму в ВХЛ.

Дисциплинарные штрафы? Знаете, не хочу осуждать кого-то, но возникают какие-то вопросы. Больше не могу ничего сказать», – передаёт слова Билялетдинова «БИЗНЕС Online».

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Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Югра Зинэтула Билялетдинов
Новости. Хоккей
4 октября 2017, среда
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