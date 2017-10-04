Билялетдинов: пусть Галиев доказывает, что может играть, забивать

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Югрой» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Непростая игра была, команды играли хорошо, отдача была хорошей. Хорошо, что выиграли, ребята отработали неплохо. Пусть Галиев доказывает, что может играть, забивать. Ради бога. Легионеры делают свою работу.



Чибисов поедет с командой на выездную серию? Пока не могу сказать. Вот сейчас он как раз набирает форму в ВХЛ.



Дисциплинарные штрафы? Знаете, не хочу осуждать кого-то, но возникают какие-то вопросы. Больше не могу ничего сказать», – передаёт слова Билялетдинова «БИЗНЕС Online».

«Югра» прервала серию побед, впервые проиграв при Емелине — на выезде «Ак Барсу»