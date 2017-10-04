Квартальнов: плохая кобыла берёт со старта, спасибо Кудашову за команду

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над московским «Динамо» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Плохая кобыла берёт со старта. Прежде всего хочу сказать спасибо Алексею Кудашову, который проделал невероятно хорошую работу. «Локомотив» — хорошая команда, коллектив. Как сложилось, так сложилось. У нас есть ответственность, такая работа. Где-то нам подвезло, Сашка дал шанс проявить себя. Плюс была пара «дохлых» моментов.

Приехали 22 человека на выезд в Москву, у меня всё сложилось так быстро, не было даже люфта. Нужно приехать в Ярославль и посмотреть, познакомиться поближе с командой. Один день — очень мало, потом можно будет что-то говорить. Полунин? Сначала с ним познакомлюсь.

ЦСКА? Конечно, будут хорошие чувства, но будет обычная игра. Нужно будет её поймать, найти, будем готовиться. Конечно, соскучился. Про усиление тренерского штаба пока не могу ничего сказать», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.